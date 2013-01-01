Двусторонняя дубленка от VLASTA KOPYLOVA - PITA Лаванда
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Размеры можно уточнить в нашей таблице размеров. Она находится в строке как подобрать размер.
Если Вы не нашли свой размер, можно уточнить у менеджера возможен ли индивидуальный пошив. Предоплата 30% сроки от 2х недель до 3х максимально.
|Большие размеры:
|есть
|Вид застежки:
|крючки
|Длина куртки:
|125 см
|Материал:
|дубленная кожа
|Мех:
|тоскан
|Сезон:
|осень-зима
|Цвет:
|разноцветный
Неповторимая и нежная двусторонняя дубленка от дизайнера Vlasta Kopylova создана под вдохновением от творчества основоположника абстракционизма – Пита Мондриана.
Великолепное сочетание цветов и разновидностей меха делают это изделие по-настоящему смелым, при этом, оставаясь невероятно женственным.
V-образный вырез горловины можно обыгрывать различными шейными аксессуарами.
Просторные рукава подойдут для любительниц комфорта в движениях.
Застежка на крючках.
Длина ниже колена позволяет носить это изделие с юбкой или платьем.
Две стороны дубленки открывают возможность использовать одну и ту же вещь в разных ситуациях. Кожа подходит для повседневных занятий, прогулок по городу и шоппинга. А меховая сторона идеально вписывается для походов в ресторан, музей или торжественных мероприятий.
- Возможны следующие способы доставки:
- Бесплатная курьерская доставка (при покупке от трех изделий) по Москве и ближайшему Подмосковью (срок от 1 до 3 дней)
- Услуги службы доставки по России (СДЭК). Можно заказать до 2 изделий.
- Доставка через EMS Почты России.
Доставка осуществляется бесплатно при 100% предоплате. Доставка товаров по распродаже и товаров со скидкой по акциям – платная.
Стоимость курьерской доставки по Москве в пределах МКАД, при покупке составляет 200 рублей, без покупки - 500 рублей.
Стоимость доставки в Подмосковье составляет 30 рублей за 1 км от МКАД.
Возможна доставка с оплатой наложенным платежом. В данном случае необходима предоплата в размере 1 000 руб.
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