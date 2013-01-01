Двусторонняя дубленка от VLASTA KOPYLOVA - PITA Лаванда

* Имя:

* Телефон:

Email:

Промокод:

* - поля, обязательные для заполнения

Настоящим я даю разрешение ИП Андрусенко А. Б. в целях заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать - собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать - мои персональные данные: фамилию, имя, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты. Также я разрешаю ИП Андрусенко А. Б. в целях информирования о товарах, работах, услугах осуществлять обработку вышеперечисленных персональных данных и направлять на указанный мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и информацию о товарах, работах, услугах. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем направления письменного уведомления по электронному адресу ИП Андрусенко А. Б.