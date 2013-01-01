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Двусторонняя дубленка от VLASTA KOPYLOVA - PITA Лаванда. Фото 5.
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Двусторонняя дубленка от VLASTA KOPYLOVA - PITA Лаванда

Артикул: DMV10
В наличии
86 000 руб.
59 500 руб.

Весенняя акция -10% действует еще:

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Наложенный платеж
От 62 размера к цене прибавляетсся от 5000 рублей.
Размеры можно уточнить в нашей таблице размеров. Она находится в строке как подобрать размер.
Если Вы не нашли свой размер, можно уточнить у менеджера возможен ли индивидуальный пошив. Предоплата 30% сроки от 2х недель до 3х максимально.
Доступные размеры:
Как подобрать размер? Таблица размеров
48 50 52 54 56 58 60 62
Большие размеры: есть
Вид застежки: крючки
Длина куртки: 125 см
Материал: дубленная кожа
Мех: тоскан
Сезон: осень-зима
Цвет: разноцветный
Внимание! Откладывая модель в корзину, Вы просто резервируете ее для примерки без обязательства купить.
Звоните или оставляйте заявку на звонок! Наш консультант с удовольствием подберет по Вашей фигуре и пожеланиям к крою, материалам, бюджету наиболее подходящие модели.

Неповторимая и нежная двусторонняя дубленка от дизайнера Vlasta Kopylova создана под вдохновением от творчества основоположника абстракционизма – Пита Мондриана. 

Великолепное сочетание цветов и разновидностей меха делают это изделие по-настоящему смелым, при этом, оставаясь невероятно женственным.

V-образный вырез горловины можно обыгрывать различными шейными аксессуарами.

Просторные рукава подойдут для любительниц комфорта в движениях.

Застежка на крючках.

Длина ниже колена позволяет носить это изделие с юбкой или платьем.

Две стороны дубленки открывают возможность использовать одну и ту же вещь в разных ситуациях. Кожа подходит для повседневных занятий, прогулок по городу и шоппинга. А меховая сторона идеально вписывается для походов в ресторан, музей или торжественных мероприятий. 

    Возможны следующие способы доставки:
  • Бесплатная курьерская доставка (при покупке от трех изделий) по Москве и ближайшему Подмосковью (срок от 1 до 3 дней)
  • Услуги службы доставки по России (СДЭК). Можно заказать до 2 изделий.
  • Доставка через EMS Почты России.

Доставка осуществляется бесплатно при 100% предоплате. Доставка товаров по распродаже и товаров со скидкой по акциям – платная.

Стоимость курьерской доставки по Москве в пределах МКАД, при покупке составляет 200 рублей, без покупки - 500 рублей.

Стоимость доставки в Подмосковье составляет 30 рублей за 1 км от МКАД.

Возможна доставка с оплатой наложенным платежом. В данном случае необходима предоплата в размере 1 000 руб.

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