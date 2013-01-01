Двусторонняя дубленка от VLASTA KOPYLOVA - AVOLA K

Двусторонняя дубленка из коллекции Vlasta Kopylova - дизайнерская вещь линейки AVOLA Y. Геометрический рисунок и контрастные цвет и фактура - ее характерные особенности.

Натуральный мех тоскана - легкий и теплый, высочайшей выделки и качественной окраски.

Модель с удобным капюшоном, который с успехом заменит вам головной убор.

Застегивается дубленка на незаметные крючки.

Прямой рукав с необработанным краем подчеркнет запястья.

Есть внутренние прорезные карманы.

Прямой лаконичный силуэт не нуждается в дополнительных украшениях, так как контрастные цвета сами по себе являются элементами декора.

Длина до колена подойдет для различных вариантов одежды. А легким движением руки вы сможете превратить элегантную дубленку в оригинальную шубку. Но в любом из вариантов вы будете неотразимы!