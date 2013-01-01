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Главная » Каталог » Верхняя одежда для женщин » Женские дубленки » Двусторонняя дубленка от VLASTA KOPYLOVA - AVOLA K
Двусторонняя дубленка от VLASTA KOPYLOVA - AVOLA K. Фото 5.
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Двусторонняя дубленка от VLASTA KOPYLOVA - AVOLA K

Артикул: DMV15-1
В наличии
85 000 руб.
58 500 руб.

Весенняя акция -10% действует еще:

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Наложенный платеж
От 62 размера к цене прибавляетсся от 5000 рублей.
Размеры можно уточнить в нашей таблице размеров. Она находится в строке как подобрать размер.
Если Вы не нашли свой размер, можно уточнить у менеджера возможен ли индивидуальный пошив. Предоплата 30% сроки от 2х недель до 3х максимально.
Доступные размеры:
Как подобрать размер? Таблица размеров
46 48 50 52 54
Большие размеры: есть
Вид застежки: крючки
Длина куртки: 110 см
Капюшон: Да
Материал: дубленная кожа
Мех: тоскан
Сезон: осень-зима
Цвет: разноцветный
Внимание! Откладывая модель в корзину, Вы просто резервируете ее для примерки без обязательства купить.
Звоните или оставляйте заявку на звонок! Наш консультант с удовольствием подберет по Вашей фигуре и пожеланиям к крою, материалам, бюджету наиболее подходящие модели.

Двусторонняя дубленка из коллекции Vlasta Kopylova - дизайнерская вещь линейки AVOLA Y. Геометрический рисунок и контрастные цвет и фактура - ее характерные особенности.

Натуральный мех тоскана - легкий и теплый, высочайшей выделки и качественной окраски.

Модель с удобным капюшоном, который с успехом заменит вам головной убор.

Застегивается дубленка на незаметные крючки.

Прямой рукав с необработанным краем подчеркнет запястья.

Есть внутренние прорезные карманы.

Прямой лаконичный силуэт не нуждается в дополнительных украшениях, так как контрастные цвета сами по себе являются элементами декора.

Длина до колена подойдет для различных вариантов одежды. А легким движением руки вы сможете превратить элегантную дубленку в оригинальную шубку. Но в любом из вариантов вы будете неотразимы!

    Возможны следующие способы доставки:
  • Бесплатная курьерская доставка (при покупке от трех изделий) по Москве и ближайшему Подмосковью (срок от 1 до 3 дней)
  • Услуги службы доставки по России (СДЭК). Можно заказать до 2 изделий.
  • Доставка через EMS Почты России.

Доставка осуществляется бесплатно при 100% предоплате. Доставка товаров по распродаже и товаров со скидкой по акциям – платная.

Стоимость курьерской доставки по Москве в пределах МКАД, при покупке составляет 200 рублей, без покупки - 500 рублей.

Стоимость доставки в Подмосковье составляет 30 рублей за 1 км от МКАД.

Возможна доставка с оплатой наложенным платежом. В данном случае необходима предоплата в размере 1 000 руб.

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