Двусторонняя дубленка от VLASTA KOPYLOVA - AVOLA K
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Размеры можно уточнить в нашей таблице размеров. Она находится в строке как подобрать размер.
Если Вы не нашли свой размер, можно уточнить у менеджера возможен ли индивидуальный пошив. Предоплата 30% сроки от 2х недель до 3х максимально.
|Большие размеры:
|есть
|Вид застежки:
|крючки
|Длина куртки:
|110 см
|Капюшон:
|Да
|Материал:
|дубленная кожа
|Мех:
|тоскан
|Сезон:
|осень-зима
|Цвет:
|разноцветный
Двусторонняя дубленка из коллекции Vlasta Kopylova - дизайнерская вещь линейки AVOLA Y. Геометрический рисунок и контрастные цвет и фактура - ее характерные особенности.
Натуральный мех тоскана - легкий и теплый, высочайшей выделки и качественной окраски.
Модель с удобным капюшоном, который с успехом заменит вам головной убор.
Застегивается дубленка на незаметные крючки.
Прямой рукав с необработанным краем подчеркнет запястья.
Есть внутренние прорезные карманы.
Прямой лаконичный силуэт не нуждается в дополнительных украшениях, так как контрастные цвета сами по себе являются элементами декора.
Длина до колена подойдет для различных вариантов одежды. А легким движением руки вы сможете превратить элегантную дубленку в оригинальную шубку. Но в любом из вариантов вы будете неотразимы!
- Возможны следующие способы доставки:
- Бесплатная курьерская доставка (при покупке от трех изделий) по Москве и ближайшему Подмосковью (срок от 1 до 3 дней)
- Услуги службы доставки по России (СДЭК). Можно заказать до 2 изделий.
- Доставка через EMS Почты России.
Доставка осуществляется бесплатно при 100% предоплате. Доставка товаров по распродаже и товаров со скидкой по акциям – платная.
Стоимость курьерской доставки по Москве в пределах МКАД, при покупке составляет 200 рублей, без покупки - 500 рублей.
Стоимость доставки в Подмосковье составляет 30 рублей за 1 км от МКАД.
Возможна доставка с оплатой наложенным платежом. В данном случае необходима предоплата в размере 1 000 руб.
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